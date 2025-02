Explosão de sorte muda a vida de 3 signos a partir de quarta-feira, 5/2

A seguir, descubra os signos mais favorecidos de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

A criatividade está em alta! Projetos inovadores trarão reconhecimento, mas mantenha o foco.

Sua ambição pode levá-lo longe, mas cuidado para não pisar em ninguém no caminho.

Mudanças estão pairando no ar. Uma oportunidade inesperada pode surgir. Fique atento!