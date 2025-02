Emoções em alta: as bombas astrológicas de fevereiro, por Márcia Sensitiva

Fevereiro é um mês propício para confirmações do caminho espiritual e devoções especiais. É o que defende a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes. Segundo ela, na numerologia o 2 proporciona melhora emocional, afetividade e capacidade de ouvir a intuição.

No entanto, Márcia enfatiza que, na astrologia, fevereiro começa com uma conjunção de Vênus e Netuno logo no dia primeiro, trazendo ilusões e um lado muito sonhador e romântico. Já no dia 18, o Sol entra em Peixes, incentivando as emoções e o lado psíquico.

Abaixo, veja os destaques das previsões:

Para conquistar alguns objetivos neste mês, será necessário fazer uso da cooperação em vez da teimosia usual. É um período propício para a expansão de seus interesses intelectuais e o contato íntimo com os próprios sentimentos.