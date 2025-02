Carisma vem de fábrica? Descubra como é o lado carismático de cada signo

As nuances de cada ascendente vão sendo matizadas de acordo com os planetas regentes de cada signo. Além disso, os astros presentes na casa 1 também trazem pontos fundamentais para a personalidade de forma direta, bem como o ascendente.

"Um ascendente em Capricórnio não é um posicionamento naturalmente carismático, por exemplo. Mas se houver a presença do Sol (principal representante do carisma) conjunto ao ascendente ou conjunto a Saturno (regente do ascendente), haverá um reforço de elementos carismáticos ligados à essência solar", conta o astrólogo.

Não me identifico com meu signo... e agora?

Carlos destaca que a falta de identificação de uma pessoa com seu signo solar não é nada incomum. Há que se observar algumas situações como as condições do ascendente e dos planetas pessoais. "Eles nos mostram nossa persona e também como sentimos, pensamos, nos expressamos e nos relacionamos. Há todo um conjunto de elementos que envolve também o Sol, mas não apenas ele, e que nos dá maiores detalhes sobre uma pessoa."

Embora o mapa astral de uma pessoa não mude, a relação do mapa com a vida e com o tempo se transformam. Isso é influenciado pelos trânsitos astrológicos e, como destaca o astrólogo, pelo livre-arbítrio de cada um. A interação entre essência, consciência e experiência mostra que, dentro dos parâmetros do mapa astral, é possível mudar conforme a vida se desenrola.

A configuração astrológica de cada indivíduo pode dar pistas sobre como o carisma se desenvolve. O astrólogo conta que para os signos de elemento ar, o carisma se apresenta pela sociabilidade. Na água, por sentimentos e emoções. O fogo atrai naturalmente pela magia e magnetismo, enquanto a Terra dá suporte, auxilia e oferece capacidade de realização e segurança.