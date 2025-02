A impulsividade pode ser um risco para as finanças; o dinheiro em fevereiro

No campo financeiro, vale ter atenção redobrada. Com Vênus em Áries a partir do dia 4, a impulsividade pode ser um risco para o controle das finanças. Para evitar gastos excessivos, o ideal é manter uma boa organização ao longo de todo o mês, garantindo equilíbrio entre entradas e saídas.

Sentir prazer nas tarefas rotineiras será essencial

Entre os dias 19 e 21, é importante ter cautela com promessas. O otimismo estará em alta, mas a percepção sobre o tempo e a sua capacidade de execução pode estar distorcida. Manter os pés no chão e assumir apenas compromissos viáveis será fundamental para evitar frustrações.

Fevereiro favorece a originalidade, a inovação e a busca por novas ferramentas e métodos de trabalho. A tecnologia será uma grande aliada, mas sem pressa: testar antes de implementar mudanças estruturais garantirá um desenvolvimento mais sólido e sustentável.

O final do mês, especialmente a última semana, traz boas oportunidades para firmar contratos e negociar com mais segurança. Há um senso maior de responsabilidade e foco em resultados concretos. Com Marte retomando o movimento direto, a disposição para encarar novos desafios aumenta, trazendo um impulso extra para avançar com determinação.

Veja abaixo as previsões mensais de Titi Vidal.