O afeto e o autocuidado estarão fortalecidos; veja a previsão do seu signo

No dia 4, Vênus ingressa em Áries, trazendo um impulso extra para perseguir desejos com mais energia e entusiasmo. As vontades se tornam mais intensas e a necessidade de agir rapidamente pode nos levar a buscar resultados imediatos. Isso favorece a iniciativa e a coragem para correr atrás do que queremos, mas também pode nos tornar mais impacientes — especialmente nos relacionamentos.

Vale lembrar que nem tudo acontece no nosso tempo, e compreender essa dinâmica ao longo dessa passagem de Vênus será essencial para evitar atitudes impulsivas.

Em movimento

Outro ponto de destaque da semana é a retomada do movimento direto de Júpiter em Gêmeos, também no dia 4, favorecendo a comunicação, os estudos e as negociações. Será uma fase oportuna para revisitar ideias, compartilhar projetos e buscar parcerias estratégicas.

A fluidez nas conversas e a facilidade para criar boas conexões podem trazer avanços importantes.

Com a chegada do fim de semana, os laços afetivos e o autocuidado estarão fortalecidos. Pequenas mudanças na rotina, voltadas para o bem-estar e a autoestima, podem fazer uma grande diferença. Também é uma oportunidade para alinhar expectativas nos relacionamentos e fortalecer conexões importantes.