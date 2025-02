Destino de 3 signos é banhado por luz e prosperidade até quarta-feira, 5/2

Três signos sentirão esse movimento com mais intensidade, vivenciando conquistas que podem impactar tanto a vida financeira quanto a pessoal. Descubra quem são os sortudos do zodíaco a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Permita-se receber as boas surpresas que a vida tem a oferecer. O segredo está em aceitar a prosperidade com confiança, sem temer perdas.

Deixe para trás padrões que já não fazem sentido. Uma mudança de hábitos ou até mesmo uma viagem pode trazer renovação para sua mente e corpo.

Hora de se libertar de tudo o que já não agrega valor à sua jornada. Ao desapegar do passado, novas possibilidades financeiras poderão surgir.