Com os desejos potencializados, iremos nos soltar mais; o amor em fevereiro

O mês começa com um chamado para olhar para si com mais carinho. Talvez você esteja em um período introspectivo, revisitando emoções ou resolvendo questões do passado. Esse processo será importante para reorganizar seus sentimentos e abrir espaço para novas experiências.

As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal, e Márcia Fernandes chega para completar a cobertura do céu.

