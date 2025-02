Caminho de sucesso se abre para 3 signos até terça-feira, 4 de fevereiro

A seguir, leia as previsões para os signos mais favorecidos, de acordo com Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

Sua vitalidade está em alta, criando condições favoráveis para novas oportunidades. Este é um ótimo período para adotar uma rotina mais ativa ou iniciar uma atividade física.

Este é um período favorável para resolver pendências e agir com firmeza em negociações. Sua ética e determinação serão decisivas para alcançar os resultados desejados.

O trabalho em equipe será um diferencial neste momento. Colaborações bem estruturadas têm o potencial de gerar conquistas expressivas até o segundo semestre.