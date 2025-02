Kama Sutra: qual a posição indicada para a mulher de cada signo?

Ah, e que tudo seja gostoso também para o parceiro, claro!

Como fazer: a Colher, também chamada de conchinha, cumpre muito bem esses requisitos e ainda deixa as mãos do homem livres para brincar com os seios. É uma posição maravilhosa, inclusive, para as grávidas.

Gêmeos: O Coquetel

Transar em pé exige um pouco de habilidade para que o encaixe dê certo - -dependendo da diferença de altura entre os dois, é preciso que a mulher fique na ponta dos pés ou use sapatos de salto alto. No entanto, essa posição favorece algo que as geminianas amam: a comunicação. Além do amasso gostoso.

Como fazer: o Coquetel permite a troca de olhares, muuuuito beijo na boca e, em especial, falar sacanagem. Dirty talking, falar sacanagem, é uma habilidade que combina com esse signo.

Câncer: A União da Águia

Cancerianas, de modo geral, são românticas e caseiras. Gostam, ainda, de curtir momentos preguiçosos de luxúria com o par na cama, sem pressa, com direito a beijos na boca e troca de carinhos.