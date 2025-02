Energias positivas atraem fortuna e paz para 3 signos neste sábado, 1/2

O início de fevereiro fará um convite para confiar no próprio caminho e seguir em direção a um futuro mais próspero e equilibrado. A energia do período favorece oportunidades de crescimento financeiro, além de trazer clareza para encerrar ciclos e iniciar novas jornadas com mais leveza.

Aqueles que se dedicaram com disciplina e empenho poderão ver o reconhecimento chegando de forma concreta. Através de uma oportunidade profissional, uma nova parceria ou um projeto bem-sucedido, os frutos desse esforço começarão a aparecer.

Três signos, em especial, sentirão a força dessa transformação em suas vidas. Descubra quais são a seguir, de acordo com as previsões da oraculista Tatiana Marinho, do Astrocentro.