É o momento de sentir antes de agir; a previsão do céu em fevereiro

Caminhos abertos

O ponto alto do mês é a retomada do movimento direto de Marte, no dia 23. Após passar por Leão e Câncer, Marte agora avança, trazendo determinação e impulso para nossas ações. Este é o verdadeiro início do ano, um convite para decisões corajosas e atitudes práticas que destravam nossos caminhos.

O céu nos oferece as ferramentas, cabe a nós usá-las com consciência e intenção.

A Lua nova em Peixes inaugura um ciclo no dia 27 de fevereiro. Com empatia e sensibilidade, será um momento poderoso para curar feridas emocionais e abrir espaço para novas possibilidades. É uma fase que convida à introspecção e ao alinhamento com o que realmente importa.

As previsões diárias, semanais e mensais são assinadas pela astróloga Titi Vidal. Para completar, semanalmente a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes traz dicas e rituais para o zodíaco.

