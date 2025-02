Abundância e alegria tomam conta de 3 signos a partir de domingo, 2/2

Três signos estarão em sintonia com essa onda de abundância e alegria. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

Um período de aprendizado e novas oportunidades se aproxima. Fique atento aos detalhes, pois informações valiosas podem surgir de maneira inesperada.

Reconheça seu valor e trabalhe na construção da sua autoconfiança. Um reencontro ou uma conexão especial poderá trazer mais segurança emocional.

Resultados virão com paciência. O trabalho plantado agora florescerá até o meio do ano, trazendo colheitas significativas.