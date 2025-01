Bênçãos celestes transformam a vida de 3 signos até quinta-feira, 30/01/25

A seguir, descubra os signos que podem contar com as bênçãos celestes de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Este período trará informações valiosas e oportunidades. Esteja atento aos sinais, especialmente em sonhos e conversas.

Relacionamentos serão fortalecidos e mágoas serão curadas. Seja receptivo ao amor vindo de várias formas, inclusive o próprio.

Sua intuição estará extremamente aflorada nesta fase. Preste atenção aos sinais e insights. Será possível tomar decisões sábias e conectadas à sua essência.