Ligação com deuses da mitologia reflete características dos signos. Conheça

Como resolver: o nativo de Escorpião veio para lidar com a autotransformação. Para isso, é necessário a coragem de Marte, quebrando padrões, e a capacidade de transmutação de Vênus, utilizando a fecundidade da deusa para dar frutos no mundo externo. Traduzindo: criar conexões, confiar, perdoar e seguir.

O mito da constelação de Sagitário é sobre Quíron, o mais nobre de todos os centauros, filho de Zeus, educado por Apolo nas artes adivinhatórias, proféticas e de cura. Foi ferido por seu pupilo Hércules, com uma flecha envenenada. Como era mortal, sofreu por muito tempo, até que negociou com Júpiter (Zeus) sua imortalidade. Regido por Júpiter, o signo tem influência do arquétipo do rei dos deuses, somado à própria personalidade de Quíron.

Características positivas: sagitarianos são seres majestosos, com poder e caridosos (graças a Júpiter). De grande espiritualidade, são serenos e otimistas, com grande senso de justiça. Ainda se mostram expansivos, alegres e livres no mundo.

Características a serem desenvolvidas: a arrogância, o orgulho e a negligência merecem atenção, assim como o excesso de otimismo. Também tem dificuldade de lidar com questões de ordem subjetivas e emocionais.

Como resolver: ativar o arquétipo de Apolo, deixar a concentração o fluir, ver além e ter maior vontade que o impulsione ao foco. Lidar com os processos do ciclo da vida, ativar as qualidades da deusa Deméter ou de Gaia, que são complacentes, tolerantes e centradas.