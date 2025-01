Fim surpresa de relacionamento abala 3 signos até domingo, 26 de janeiro

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho — consultora esotérica do Astrocentro.

Decisões importantes no amor estão por vir. Solteiros podem se deparar com duas opções românticas e terão que escolher com sabedoria.

Atenção às ilusões e mal-entendidos. A dica é focar na comunicação para evitar conflitos desnecessários.

Nos relacionamentos, equilíbrio e decisões conjuntas serão fundamentais. Avalie bem as intenções das pessoas que se aproximam.