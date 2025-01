Chuva de bênçãos chega para 3 signos na quarta-feira, 22/1, dizem anjos

Descubra os signos mais favorecidos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Um anjo portador de boas notícias se aproxima! Este período trará informações valiosas e oportunidades. Esteja atento aos sinais, especialmente em sonhos e conversas.

Sua intuição estará extremamente aflorada nesta fase. Preste atenção aos sinais e insights. O Anjo da Intuição guia você para tomar decisões sábias e conectadas à sua essência.

O Anjo da Compaixão envolve você com energias de amor e empatia. Use sua sensibilidade para ajudar os outros e para fortalecer suas conexões. A empatia será sua maior força.