Fim da tristeza profunda chega para 3 signos a partir de terça-feira, 21/1

A seguir, descubra os signos mais favorecidos de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

Descanse e recarregue as energias. Evite se sobrecarregar, pois o corpo pode pedir mais repouso do que de costume.

É uma fase de cura e renovação. Invista em práticas holísticas, como meditação ou yoga, para trazer mais equilíbrio ao dia a dia.

Equilíbrio emocional é a chave para sua saúde física e também emocional. Conecte-se com hobbies que alimentem sua alma.