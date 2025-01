Lua cheia aflora sensibilidade e nostalgia; veja a previsão do seu signo

Leão (22/07 a 22/08)

É importante segurar um pouco a ansiedade e aproveitar este período para diminuir o ritmo. Leia mais.

Virgem (23/08 a 22/09)

A semana é bem legal para resolver antigas pendências ou planejar o futuro. Leia mais.

Libra (23/09 a 22/10)

No trabalho, alinhar expectativas com as pessoas à sua volta será fundamental. Leia mais.