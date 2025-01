Orixás transformam a sorte de 3 signos a partir deste sábado, 11 de janeiro

A seguir, veja as previsões para os signos mais tocados, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Ogum traz um chamado para agir com determinação e foco. Este período será ideal para começar projetos e enfrentar desafios. Cuide de questões familiares.

Obá traz a força necessária para superar desafios. Mercúrio em Capricórnio ajuda você a organizar suas metas, enquanto favorece acordos e parcerias.

Ewá traz intuição e magia para este período. Sua sensibilidade estará em alta, permitindo viver revelações importantes.