Orixás que vão acompanhar os signos de Libra, Escorpião e Sagitário em 2025

Assim como os orixás fixos regem cada signo de forma permanente, os orixás cíclicos variam de acordo com as energias coletivas e as transformações espirituais de cada ano.

Em 2025, a regência de Júpiter na astrologia e o ciclo 9 na numerologia - resultado da soma de 2+0+2+5 - destacam orixás ligados à expansão, ao aprendizado e ao encerramento de ciclos.