Recado de amor dos orixás para 3 signos nesta sexta-feira, 10/01/2025

A seguir, veja os signos mais favorecidos de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Nanã orienta você a olhar para o passado com sabedoria. A Lua cheia em Câncer (13/01) será um momento de cura emocional profunda.

Iemanjá guia você em um mar de possibilidades. Prepare-se para novas conexões e aprendizados.

Ewá traz intuição e magia para este período. Vênus em Peixes aumenta sua sensibilidade, enquanto revelações importantes vêm à tona.