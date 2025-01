Orixás que vão acompanhar os signos de Câncer, Leão e Virgem em 2025

Enquanto os orixás fixos refletem a essência de cada signo, os orixás cíclicos mudam conforme as vibrações espirituais e coletivas de cada ano.

Para 2025, marcado pela regência de Júpiter na astrologia e pelo ciclo 9 na numerologia - a soma de 2+0+2+5 - os orixás que simbolizam crescimento, sabedoria e encerramento de etapas ganham destaque.