Liberdade na relação: signos que demandam mais espaço na vida a dois

A intensidade, a entrega e a profundidade típicas de Escorpião podem atrapalhar um relacionamento, pois nem sempre as pessoas correspondem da mesma maneira ou até acham exagerado esse perfil do signo. Por outro lado, a sexualidade aflorada também pode deixá-los dependentes do outro. Para mudar tal cenário, deveriam ser mais moderados, calmos e investirem no amor-próprio.

Capricornianos são os estruturadores do zodíaco. A missão deles é bem desafiadora, pois têm que planejar muito para materializar o que querem. Assim, são muito voltados para a carreira. Nativos de Capricórnio gostam de relacionamentos e levam a sério a vida amorosa. Entretanto, podem ficar muito focados com questões de trabalho e dinheiro, tornando-se workaholics. Se tentarem relaxar mais, abrir um pouco a mão do racional e exercer a leveza e a confiança, certamente encontrarão benefícios na convivência com o par.

As pessoas deste signo são muito sensíveis e empáticas à dor dos outros. Gostam de ajudar e servir, pois têm alto grau de compaixão pelo próximo. Com isso, às vezes acabam por deixar de lado as próprias necessidades, ficando presos na culpa de não conseguirem salvar o mundo. Se os piscianos querem mudar as relações que experimentam, devem confiar que cada um tem o próprio destino e lições as serem vividos. Ajuda também se cuidarem mais de si e serem mais práticos e objetivos nas ações e comportamentos.