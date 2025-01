Sorte financeira explode para 2 signos a partir de janeiro de 2025

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Apesar da quadratura Mercúrio-Netuno (06/01) gerar confusão, a entrada de Mercúrio em Capricórnio (08/01) traz clareza mental. Use este momento para brincar com novas ideias e explorar seu lado criativo.

A entrada do Sol em seu signo (19/01) trará uma onda de energia renovadora. Prepare-se para novas conexões e aprendizados.