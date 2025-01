Marco de felicidade chega para 3 signos a partir de domingo, 5 de janeiro

A partir de 05/01, três signos viverão um marco de felicidade. O início do ano promete trazer novas perspectivas de vida, com muitos momentos de alegria e realização.

A dica é aproveitar a energia positiva para dar passos importantes rumo aos seus objetivos.

Leão, Capricórnio e Peixes estarão entre os signos que experimentarão uma virada positiva, com novas chances de prosperar e ser feliz. Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.