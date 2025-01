Paz e prosperidade chegam para 3 signos até sábado, 4 de dezembro

Gêmeos, por sua vez, será agraciado com novas oportunidades.

Esses três signos estarão prontos para colher benefícios e avançar em suas jornadas. A prosperidade está ao alcance para quem se prepara com dedicação e confiança no futuro.

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

É hora de agir com determinação e foco. Este período será ideal para começar projetos e enfrentar desafios.

Com a entrada de Vênus em Peixes, você estará mais sensível e criativo. Aguarde prosperidade e harmonia.