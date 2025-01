Na astrologia, ano novo só começa em março; entenda por quê

Se é em 1º de janeiro que os seguidores do calendário gregoriano — nós e quase todo o resto do mundo, diga-se de passagem — celebram o início de um novo ciclo, na visão astrológica, a data não tem valor algum. É só em março, quando o Sol entra na casa de Áries, que começa oficialmente o ano para os astrólogos.

A data muda por uma série de fatores, como o ano ser ou não bissexto, por exemplo. Mas sempre acontece mais ou menos nesta época, no equinócio em março, momento em que ocorre a entrada do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte.

Em 2025, a "virada" de ano astrológico acontece em 20 de março, coincidindo com a data em que o sol chega a zero grau de Áries. Este fenômeno astronômico caracteriza-se como símbolo do início e do impulso, da aventura do 'começar'.