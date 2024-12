Sonhos impossíveis se realizarão para 3 signos em 2025, relevam orixás

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Ogum traz um chamado para agir com determinação e foco. Este período será ideal para começar projetos e enfrentar desafios.

Iansã sopra ventos de mudança e renovação. Prepare-se para uma fase de movimento e decisões importantes.

Iemanjá guia você em um mar de possibilidades. A entrada do Sol em seu signo trará uma onda de energia renovadora. Prepare-se para novas conexões e aprendizados.