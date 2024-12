Quer começar 2025 com tudo? Márcia Sensitiva ensina 8 rituais para a virada

5. Dinheiro no sapato ou no bolso

Colocar uma nota no sapato ou no bolso durante a virada do ano é uma tradição para atrair abundância e boas finanças no ano que chega. Em algumas versões, coloca-se uma moeda na mão, que é guardada durante as doze badaladas.

6. Acender velas

Em muitos rituais, acender velas de determinadas cores pode simbolizar desejos para o novo ano:

Verde para saúde;

Azul para paz;