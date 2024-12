Colheita abundante chega para 3 signos antes do Ano Novo, dizem orixás

A sabedoria dos orixás aponta para um período de colheita abundante para três signos que estão prontos para receber as recompensas de seus esforços. Este é um momento de conexão espiritual e renovação energética.

Com as bênçãos de Exu, Obá e Ogum, será possível superar obstáculos e abrir caminhos para realizações significativas. É hora de agir com coragem e estratégia, confiando no apoio das forças espirituais.