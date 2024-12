A recomendação é desacelerar e estar presente; veja a previsão do seu signo

É o momento ideal para planejar o mês com atenção aos detalhes e foco no que está ao nosso alcance para concretizar.

No entanto, o trânsito de Marte, ainda retrógrado em Leão, em rota de colisão com Plutão no dia 3, imprime à semana um tom combativo e explosivo. Esse aspecto pode gerar disputas e até mesmo riscos, especialmente se agirmos de forma impulsiva ou subestimarmos nossas forças.

A recomendação é desacelerar e estar presente em cada atitude, reduzindo, assim, a probabilidade de conflitos e até mesmo acidentes.

Suavidade e compaixão

No mesmo dia 3, a entrada de Vênus em Peixes traz suavidade e compaixão ao céu, equilibrando as tensões e nos conectando com o amor, a arte e a empatia. Esse trânsito inspira relações mais profundas e significativas, com uma sensibilidade quase mágica para compreender o outro.

Peixes, sendo um signo intuitivo, amplifica nossa capacidade de nos comunicar além das palavras, transmitindo sentimentos com profundidade. Por isso, Vênus neste signo nos lembra da importância de aproveitar cada minuto da vida com amor e cuidado, estando realmente presentes na vida daqueles que nos fazem bem. Este período também favorece reflexões sobre a qualidade das nossas relações e nos incentiva a demonstrar afeto e carinho sempre que possível.