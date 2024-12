Reconciliação amorosa chega para 3 signos até terça-feira, 31 de dezembro

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

É tempo de estabilidade e apoio nos relacionamentos. A energia de segurança emocional e familiar prevalece, trazendo momentos de harmonia.

É tempo de resiliência. Você pode estar superando desafios, mas continuar firme, pois momentos de maior harmonia estão por vir.

Aguarde esperança e cura para seus laços afetivos. Este é um momento de renovação e conexões espiritualmente enriquecedoras.