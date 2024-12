Salto de prosperidade chega para 3 signos em 2025, dizem orixás

Se você faz parte deste grupo, alinhe-se com a energia do momento e confie na sabedoria dos orixás. Leia as previsões completas a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

Ogum empurra você para frente, ajudando a enfrentar desafios com determinação. A partir de julho de 2025, será possível colher frutos do seu esforço contínuo.

Exu abre portas para mudanças ousadas. Agosto de 2025 traz uma oportunidade inesperada que pode redefinir sua trajetória.

Omolu indica cura e crescimento. Investir em seu desenvolvimento pessoal agora trará recompensas em novembro de 2025.