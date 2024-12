Orixás profetizam meses de sorte financeira para 3 signos em 2025

Já os capricornianos, sob a luz de Oxalá, verão junho como o início de uma trajetória próspera, marcada por liderança e metas bem definidas.

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Xangô, com sua energia de justiça, favorece decisões éticas no trabalho. Novembro de 2025 será um marco de reconhecimento por sua integridade.

Obá reforça a necessidade de ter estratégia. Projetos sólidos iniciados agora trarão resultados em setembro de 2025.