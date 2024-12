Tarô revela 3 signos que saem do fundo do poço a partir de sexta-feira (20)

As cartas trazem uma mensagem de esperança e renovação para aqueles que enfrentaram tempos difíceis. Chegou o momento de deixar para trás o peso das adversidades e abrir espaço para novas possibilidades.

Três signos em especial, que recentemente lidaram com desafios emocionais ou materiais, podem sentir um alívio significativo. A energia de transformação vem acompanhada de oportunidades para crescer.

A seguir, leia as previsões para os signos mais favorecidos, de acordo com a taróloga Tatiana Marinho, do Astrocentro.