Virgem é prático, Peixes é sensível: os signos mais apegados ao passado

O libriano pode evitar qualquer tipo de emoção, com exceção de quando envolve amor. De qualquer forma, ele não enxerga com a emoção, mas com a mente. Por isso, guarda lembranças do passado, mas tenta aprender com seus erros para ser menos indeciso ou inseguro.

Pode parecer mentira, mas Escorpião sente saudades do que viveu e pode guardar mágoas e ressentimentos, caso tenha lembranças duras. Intenso, profundo e muito sensual, tende a ter a mente impenetrável, consequência de todo o mistério que se apresenta em sua vida.

As transformações escorpianas são internas e servem de base para suas emoções. Sendo assim, lembranças do passado podem ressignificar alguns traumas ou situações vividas. Sem contar que pessoas importantes que passaram em sua vida sempre terão um significado maior.

Entusiasmado e otimista, Sagitário quer avançar, crescer na vida, expandir novos horizontes e vivenciar experiências novas.