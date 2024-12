Cores ideais para os signos Câncer, Leão e Virgem usarem no Ano Novo 2025

O regente de Câncer é a Lua — tão poderosa que tem até rituais para cada uma de suas fases — e, como tal, pede os tons prateado, prata-azulado e azul-pálido na passagem do ano, cores que conversam com intuição, magia, feminilidade, atratividade e equilíbrio emocional.

Para o signo de Leão, não há muito o que pensar. Como seu regente é o Sol, suas cores mais indicadas são as radiantes: amarelo-ouro, dourado e âmbar. Com isso, estimula as vibrações de brilho pessoal, sucesso, prosperidade, criatividade e expressividade.

Virgem também é regido por Mercúrio e encontra no amarelo-ovo, no amarelo-alaranjado e no cinza boas alternativas para curtir o réveillon. Assim, estimula a energia do signo para 2025, bem como comunicação, comércio, organização, inteligência, aprendizado e clareza mental.