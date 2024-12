Melhores cores para os signos Áries, Touro e Gêmeos usarem no Ano Novo 2025

Cansou de passar todos os Réveillons vestindo branco? Este ano, que tal inovar e apostar em outras cores? Uma dica interessante é se inspirar na astrologia, escolhendo tonalidades relacionadas aos planetas que regem seu signo ou ascendente.

Se você prefere se conectar com o signo solar, opte pelas cores associadas aos seus planetas regentes ou co-regentes. Esses tons são definidos com base na Lei da Correspondência, um princípio do Hermetismo que sugere que o que acontece no cosmos se reflete na Terra, fundamentando a chamada magia planetária.

Para usar a cor selecionada, basta incorporá-la como destaque no look - não precisa ser da cabeça aos pés. Lingeries também são ótimas alternativas!