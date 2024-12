Certos ambientes sugam energia, então siga estes passos para se proteger

Você chega em casa e sua única vontade é ficar inerte no sofá, enquanto qualquer coisa é exibida na tevê? No trabalho, gasta horas executando certa tarefa que normalmente tomaria um terço do tempo? Sem contar a sensação de estar sempre cansada, mal-humorada e com vontade de fazer nada em tempo integral? Pode ser o ambiente, que está sugando sua energia.

Algo ruim pode ter acontecido ali, colaborando para a perda da vitalidade do lugar. Afinal, o espaço absorve a energia alheia para se equilibrar e, além disso, o ambiente também pode estar sendo habitado por pessoas com energia de baixa frequência ou enfermas emocional e fisicamente.

Veja abaixo o que fazer para se proteger :