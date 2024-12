Novos caminhos mudam a vida de Touro, Câncer e Leão a partir de sexta (13)

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Paciência é essencial, taurinos! Este é um período para introspecção e reflexão no amor. Solteiros podem se sentir mais reservados, compromissos devem focar no diálogo profundo.

Romance no ar! Para os comprometidos, é um período de harmonia e união. Solteiros podem viver uma conexão especial que promete amadurecer.

O brilho leonino é mais forte do que nunca! Solteiros, preparem-se para ser o centro das atenções. Comprometidos, curtos momentos iluminados ao lado de quem amam.