Data poderosa: fazer estes rituais na sexta-feira 13 atrai muita coisa boa!

Proteger a casa

Em qualquer horário do dia, monte um saquinho com folhas frescas de arruda. Guarde em gaveta ou na parte de cima de algum móvel. Quando as folhas secarem, jogue o saquinho fora. Esse ritual garante a proteção da casa. Você também pode fazer um banho de ervas, usando arruda, alecrim e manjericão. Use a mistura para passar pano na sua casa, de cômodo em cômodo. Basta aquecer a água, colocar uma colher de chá de cada erva dentro da panela, deixar descansar por 5 minutos, coar e misturar com a água do balde. Não misture produtos de limpeza nesse momento, combinado?

Conseguir emprego urgente

Se os trabalhos alternativos não estão sendo suficientes e você precisa de um emprego "para ontem", com uma agulha de crochê ou palito, escreva seu primeiro nome, verticalmente, na lateral de uma vela branca.

Em outra vela, também branca, escreva a palavra "emprego". Posicione a vela com seu nome no lado esquerdo da vela com a palavra "emprego". Com um fio verde, a cor da esperança, amarre as duas velas em três pontos distintos, dando sempre três voltas. Depois, faça uma oração a Santo Expedito, pedindo sua intercessão.

Ter sucesso nos negócios