Quer entender melhor suas emoções? Preste atenção no seu signo lunar

Lua em Câncer

O signo é regido pela Lua, então é como se estivesse dentro da própria energia dele. Lua em Câncer é o arquétipo da mãe protetora, o que significa um nativo protetor ou protegido, com forte ligação com a mãe ou com alguma figura maternal. É alguém intuitivo, que sabe escutar e apegado a momentos, lugares, emoções, falas, num envolvimento forte com o passado. Aliás, é importante que não permita que as mágoas, traumas e questões antigas impeçam de viver o presente.

Lua em Leão

O emocional da pessoa com a Lua em Leão é muito pautado no que ela consegue conquistar rapidamente. Busca aprovação social, mas quer fazer tudo isso muito rápido. Assim, mostra-se impaciente pelo sucesso ou pelo prestígio. É alguém que costuma expressar bem o que está sentindo, mas quer um feedback na mesma hora!

Lua em Virgem

É uma Lua que vai, muitas vezes, lidar com as emoções, na tentativa de racionalizar esse sentimento. Com a Lua em Virgem, a pessoa vai ter um autocuidado muito grande, graças ao amadurecimento precoce, como forma de autopreservação. É alguém inteligente, que conduz sua vida pelo lado racional, a ponto de não se abrir facilmente em relacionamentos ou para questões mais íntimas e profundas.