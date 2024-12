Aviso importante chega para Capricórnio, Aquário e Peixes na segunda, 9/12

Para Peixes, a prioridade será encontrar momentos de calma, permitindo que práticas relaxantes tragam paz interior.

Leia as previsões para estes signos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, do Astrocentro.

Nestes dias, você estará protegido. Continue cuidando de si com atenção e praticando hábitos saudáveis.

Os relacionamentos serão iluminados. Solteiros podem atrair conexões sinceras, mas os compromissos devem valorizar o diálogo transparente.