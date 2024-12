Traição covarde perturba 2 signos a partir de segunda-feira, 9 de dezembro

Os astros indicam que, mesmo em meio ao desconforto, há potencial para crescimento pessoal e emocional. Leia as previsões completas a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Transformações poderosas à vista! Algo pode chegar ao fim para abrir espaço para um novo começo.

Atenção às emoções! Práticas que fortalecem a mente, como meditação, serão essenciais para manter o equilíbrio.