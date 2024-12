Virgem frio na cama, Escorpião só pensa em sexo? O que é mito no seu signo

O signo que todo mundo conhece é só onde o sol estava quando a pessoa nasceu, mas há outros fatores e posicionamentos. Então pode ser que alguém tenha só o sol em Escorpião e o resto do mapa em Virgem. Com isso, vai ter comportamentos que se encaixam mais em padrões virginianos do que em Escorpião.

Se a pessoa é de Escorpião ou tem muitos planetas em Escorpião em seu mapa astral, tem uma libido maior, sim, mas por motivo que pouca gente desconfia. É que o nascido neste signo quer ter e viver tudo com profundidade e entrega à sexualidade, porque é a forma que encontra para uma relação profunda com a pessoa com quem está se envolvendo.

Mito 4: Câncer só quer casar

É a mesma história de sempre: não é possível agregar "verdade" a qualquer canceriano, sem analisar todo o mapa astral. Tem que avaliar tudo, ver se existe uma grande preponderância de Câncer em todas as energias. Câncer é um signo que busca relações mais sólidas, harmônicas, mas, acima de tudo, relações em que pode ser protegido ou que vai proteger algo ou alguém. Falar que só pensa em casamento é e raso.

Mito 5: signo solar é o que importa

Uma das primeiras informações levantadas sobre todo crush novo é signo e, a partir daí, surgem muitas especulações sobre o que pode rolar no relacionamento e no sexo. Se a intenção é saber como a conexão pode se desenrolar nestas áreas, melhor seria descobrir a posição da Lua, de Vênus e de Marte no mapa astral.