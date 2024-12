Punhal cravado nas costas derruba 2 signos a partir de sábado, 7/12/2024

As emoções estarão à flor da pele para dois signos a partir do dia 7, trazendo a necessidade de ajustar expectativas e lidar com mudanças inesperadas. Este será um período de desafios, mas também de aprendizado e transformação.

Câncer precisará equilibrar seu desejo de ajudar os outros com a necessidade de receber apoio em momentos difíceis;

Aquário, por sua vez, enfrentará transformações nos relacionamentos, que abrirão espaço para uma fase mais autêntica e alinhada com suas verdades.