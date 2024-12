Fortuna incalculável chega para 3 signos a partir de sábado, 7 de dezembro

A energia de prosperidade começa a tomar forma para três signos em especial, com recompensas materiais e reconhecimento a partir do dia 7. Este período será marcado por avanços significativos, especialmente para quem se dedicou com empenho ao longo das últimas semanas.

É uma fase para celebrar o esforço e aproveitar as recompensas com sabedoria. A dica é usar essa energia para planejar os próximos passos e investir no que realmente importa.