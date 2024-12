Granada, Cornalina e Olho de Tigre: os cristais que vão resgatar sua libido

A libido está em baixa por aí? Diversos fatores da rotina podem interferir no desejo sexual, que pode existir mesmo sem um relacionamento amoroso para chamar de seu. A ansiedade do dia a dia, o cansaço resultante do trabalho e até mesmo processos mais profundos como o luto ou a depressão trazem o afastamento da energia sexual, o que diminui os desejos. No entanto, manter essa chama acesa e perceber como ela se movimenta ao longo de um mês é essencial para o bem-estar, a autoestima e até a imunidade.

Energeticamente, quando falamos de libido, nos referimos diretamente ao funcionamento do segundo chakra, localizado dois dedos abaixo do umbigo. Chakras são centros de energia que correspondem a determinadas funções do nosso ser. No caso do chakra sacral, o segundo, ele é responsável pela manutenção da sexualidade, da vitalidade e da criatividade.

Também está diretamente associado à autoestima, visto que essa é a chave para desbloquear a nossa criação e a energia sexual. Portanto, quando está em equilíbrio, permite sentir bem-estar físico e se livrar de culpas, abrindo portas para viver tudo aquilo que traz prazer — não somente sexual.