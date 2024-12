4 signos podem sofrer mais durante o último Mercúrio retrógrado de 2024

A terapeuta holística Simone Kobayashi alerta para problemas de concentração, desequilíbrio emocional e falhas nas relações, uma vez que ocorre a dificuldade em se comunicar.

Para driblar esses obstáculos até o fim do Mercúrio retrógrado, dia 15 de dezembro, o recomendado é tentar manter a calma, ressignificar as situações de estresse e até apelar para a famosa terapia de cristais, que ajuda a estabelecer as energias.