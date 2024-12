Bom momento para elencar as prioridades de 2025; o dinheiro em dezembro

No dia 6, a retrogradação de Marte exige ainda mais cuidado para evitar confrontos, trazendo um período mais lento e introspectivo para o ritmo de trabalho. Já a semana do dia 13 oferece um fôlego bem-vindo para reuniões, publicações e parcerias, com Mercúrio em boa sintonia com Vênus.

Com Mercúrio retomando o movimento direto no dia 15, será uma fase oportuna para se reorganizar e ter clareza sobre as prioridades de 2025, aproveitando para traçar metas realistas e revisar os pontos mais desafiadores dos últimos meses.

Impulso positivo para investir

Na reta final de dezembro, Vênus em harmonia com Júpiter, no dia 20, traz um impulso positivo para investimentos, especialmente em setores como mercado financeiro e câmbio. As colheitas dos esforços feitos ao longo do ano aparecem, oferecendo boas recompensas e favorecendo resoluções financeiras ou jurídicas.

Para quem trabalha com moeda estrangeira, bolsa de valores ou transações de longo prazo, o cenário é promissor, mas a prudência continua importante.

No dia 21, o Sol ingressa em Capricórnio, destacando a importância da disciplina e das estruturas que sustentam nosso crescimento profissional e financeiro. Nesse período, os resultados virão, mas à base de muito esforço e trabalho focado.